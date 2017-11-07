КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Вахитовский районный суд Казани во вторник частично удовлетворил иск к кадетской школе матери одного из учеников, требовавшей несколько миллионов рублей компенсации за некачественное питание ее сына, недополученные часы домашнего обучения и принуждение изучать татарский язык, сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, жительница Казани Ольга Зиятдинова предъявила иск к Казанской кадетской школе-интернату имени Б.К. Кузнецова о защите прав потребителей. В обоснование своих требований истица указала, что ответчик, где учится и проживает ее сын, систематически нарушал права ее ребенка. Нарушения, по ее информации, заключались в том, что ответчик не предоставлял должным образом питание, не предоставил недополученные часы домашнего обучения. В связи с этим истица просила суд обязать ответчика организовать программу и додать сыну 60 часов обучения либо обязать ответчика выплатить компенсацию в сумме 30 тысяч рублей и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 1 миллион рублей.

В дальнейшем истица увеличила исковые требования, указав в заявлении, что ее сына принуждали без ее и его воли изучать татарский язык, и просила суд взыскать в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей. Также истица указала, что количество часов обучения предметам "Русский язык" и "Литература" было незаконно уменьшено ответчиком, за что просила суд взыскать с ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат" имени Б.К. Кузнецова 1,75 миллиона рублей в счет компенсации материального вреда.

"Согласно решению Вахитовского районного суда Казани иск удовлетворен частично. С ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова" взыскано в пользу О.М. Зиятдиновой, в счет компенсации морального вреда 5 тысяч рублей, штраф в размере 2,5 тысячи рублей", — отмечает пресс-служба суда.

В остальной части заявленных исковых требований истице, по информации пресс-службы, отказано.