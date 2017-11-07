Проблема использования "мигалок" на дорогах уже решена, считает депутат

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что законопроект эсеров по ограничению использования "мигалок" не будет поддержан в Госдуме, так как ранее их количество уже было значительно сокращено, что делает проект неактуальным.

Ранее "Справедливая Россия" заявила, что в ближайшее время планирует внести в Госдуму законопроект об ограничениях на использование "мигалок" на дорогах. В частности, эсеры предлагают, чтобы спецсигналы остались только на автомобилях экстренных служб, президента и премьер-министра.

"Это старая история, и, я так думаю, она вызвана предвыборным сезоном. На самом деле в свое время эта тема уже поднималась, и я лично проводил акции протеста, но президент своим указом несколько лет назад значительно снизил количество "мигалок" по министерствам и ведомствам", — заявил Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что ранее количество "мигалок", которые в основном были сосредоточены в Москве, равнялось 10 тысячам, тогда как после проведенного сокращения их осталось всего около тысячи.

"Я, как старый борец с "мигалками", могу сказать, что сейчас эта проблема уже неактуальна. Общему транспортному потоку, который вырос за последние годы, это тысяча "мигалок" не создает проблемы. По этой причине не думаю, что в Госдуме он будет поддержан", — пояснил депутат.