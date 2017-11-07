Автоэксперты поддержали ограничение использования "мигалок"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают инициативу "Справедливой России", которая предлагает ограничить использование "мигалок" на дорогах, но сомневаются, что этот законопроект будет принят.

Ранее во вторник пресс-служба "Справедливой России" сообщила, что партия готовит проект об ограничении использования "мигалок" на дорогах. По мнению депутатов, спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб – "скорой", пожарных, полицейских машинах и у первых лиц государства — президента и премьер-министра.

Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов заявил, что относится к подобной инициативе "исключительно положительно".

"Но, мне кажется, очевидно, что эта инициатива не пройдет. Потому что такие инициативы многократно уже вносились и другими партиями, и в том числе "Справедливой Россией", но в условиях конституционного большинства "Единой России" в Госдуме шансов на прохождение этого законопроекта приблизительно ноль", — сказал эксперт.

Координатор Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Орел также убежден, что "инициатива замечательная". "Но, к сожалению, в нашей стране феодальной это не пройдет", — добавил он.

"Дело в том, что спецслужбы и так имеют цветографию и "мигалки", а охраняемые государством субъекты и так с сопровождением и с охраной ездят — у них нет необходимости в передвижении в машинах с мигалками. А все остальные – если вы выйдете вечером на Кутузовский проспект – то это люди, которые просто пользуются этими привилегиями, едут домой или на дачу вечером после работы. То есть это уже феодализм какой-то. Поэтому я обеими руками за (инициативу — ред.), но я объективно понимаю, что это никогда в жизни не пройдет в России", — пояснил эксперт.