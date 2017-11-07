Кузнецова прокомментировала предложение о создании "детских сертификатов"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Предложение ввести в России социальные карты на детские товары заслуживает одобрения, как и любая другая мера поддержки семей с детьми, однако сама инициатива пока не проработана, аппарат детского омбудсмена будет участвовать в ее обсуждении совместно с Минтрудом, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2019 году в России могут появиться социальные карты на детские товары. На каждого ребенка предлагается выделять по 2 тысячи рублей ежемесячно, программа рассчитана на поддержку семей и российских производителей.

"Сами по себе поддержка отечественных производителей, как и поддержка семей с детьми, заслуживает одобрения, пусть даже речь идёт не об очень существенной сумме. Но предложение пока вызывает много вопросов, главный из которых: будут ли эти 2 000 рублей, выделяемые в виде "социальной карты" или "детского сертификата", учитываться в общем доходе семьи. Если да, то это может грозить выпадением семьи из категорий получателей других льгот, чего допустить нельзя. Новые меры поддержки семей не должны уменьшать существующие", — сказала РИА Новости Кузнецова.

По ее словам, такое предложение действительно содержится в предварительном плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, "но далеко не первым номером".

"Предложение пока находится в стадии обсуждения, нет даже распоряжения о детальной проработке этого вопроса. Предположительно, деньги будут выделяться из федерального бюджета на покупку товаров отечественных производителей для детей до трёх лет. Обсуждение этого вопроса в Министерстве труда и социального развития назначено на 8 ноября, планирую направить на совещание своего представителя", — добавила собеседница агентства.