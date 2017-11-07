Деньги убивают. Кому нельзя играть в лотереи

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Неизвестный россиянин сорвал джекпот. Житель Воронежа выиграл 506 миллионов рублей в лотерее "Столото" — рекордная сумма за всю историю розыгрышей России. Журналисты ищут счастливчика, психологи советуют мужчине "залечь на дно": о выигрыше никому не говорить, не спешить тратить деньги и готовиться к серьезным нагрузкам на психику. Предостережение неслучайно: лотереи ежегодно разыгрывают миллиарды рублей, и зачастую эти внезапно свалившиеся деньги в корне меняют жизнь выигравших, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Кому лучше никогда не выигрывать в лотереи и что случается с миллионерами — в материале РИА Новости.

Выигрыш сгубил

Сайты лотерейных компаний заполнены отзывами: новоиспеченные миллионеры наперебой фантазируют, как выигранные деньги они потратят на образование, развитие бизнеса, благотворительность. Никому и в голову не придет написать, что он собирается пропить или промотать все деньги, хотя реальные последствия выигрыша зачастую именно таковы. В 2001 году компания "Бинго-шоу" впервые в истории России разыграла крупный лот в миллион долларов. Его обладателем стала уборщица из Уфы Надежда Мухаметзянова, которая купила билетик в киоске на сдачу. В итоге с вычетом налогов женщине досталось 19 миллионов рублей. Надежду сняли в рекламном ролике, и в одно мгновение она стала известной на всю страну.

Семья уфимки купила квартиру в элитном доме, где жили высокопоставленные чиновники и бизнесмены, и это стало единственным крупным приобретением семьи. Надежда деньги не считала: могла дать большую милостыню прохожему, верила шарлатанам, которые притворялись родственниками, раздавала им деньги.

Но основную часть выигрыша Надежда потратила на покупку спиртного.

Победительница и ее муж практически не выходили из дома, разве что купить очередную порцию алкоголя, с соседями не общались. Через пять лет Надежда умерла от трофической язвы. Ее тихо похоронили на городском кладбище. По разным данным, муж и два сына Надежды до сих пор проживают в элитной квартире.

Незрелой личности денег не давать

"Женщина не знала, что делать с такой суммой, и в результате деньги ее сгубили", — объясняет врач-психотерапевт Александр Пятницкий. По его словам, участники лотерей — чаще всего люди, которые систематически покупают билеты в надежде попасть в сказку. Однако в их сознании, как правило, не укладывается, что в делать с такими огромными суммами: все заканчивается на покупке билетика и ожидании лучшей жизни.

"Деньги — это естественный результат трудов и развития личности, но не способ реализоваться. Когда крупная сумма сваливается на нас внезапно, то картина мира остается по-прежнему узкой, и в нее уже не войдут ни образование, ни инвестирование, ни какое-то либо развитие. Человек купит, что ему хочется, — машину, телевизор, вещи — и больше не может придумать, что делать дальше".

"Ожидалось, что с выигрышем придет счастливая и радостная жизнь, а в целом ничего не меняется. Многие впадают в уныние и попросту спиваются", — объясняет психолог.

Помимо этого, по мнению Пятницкого, деньги блокируют у человека желание развиваться: ему кажется, что их хватит до конца его дней и делать больше ничего не надо. "А именно цель мотивирует человека, привносит в его жизнь смысл. Такое же нередко случается с бизнесменами. Многие, добившись того, чего хотели, не знают, что делать дальше, и начинают пить".

Инфантильные люди чаще всего неспособны сформировать границы критики, не могут отвергнуть тех, кто вторгается в их личное пространство, уверен Пятницкий.

"Но зрелой личностью в два счета никогда не стать, это длинный путь. Поэтому если миллион свалится на зрелого человека, то, скорее всего, он сможет им распорядиться без вреда для развития и личного спокойствия. Если личность не состоялась, то спустит деньги в пустоту либо погубит себя".

Финансовая безграмотность

После инцидента с Надеждой Мухаметзяновой желающих сорвать куш меньше не стало, но, опасаясь дурной славы, многие после крупного выигрыша скрывали свое имя от прессы. В 2009 году Альберт Бегракян из Колпино, что под Санкт-Петербургом, выиграл 100 миллионов рублей. Билет купил в киоске возле дома, за розыгрышем по телевизору не следил, а когда сверил цифры на сайте "Гослото", в удачу не поверил.

О случившемся знала только жена, но слухи о "таинственном миллионере" по Колпино разошлись так быстро, что вскоре имя победителя проведали журналисты. Сразу же появились родные, знакомые, просившие у мужчины дать денег взаймы. Альберт говорит, что никогда жадным не был и помогал легко. Расписки не брал. Счастливчик отдавал крупные суммы на благотворительность — отправлял родным в Армению, помог школе, где преподает сестра, а также школе, где учились его дети, передал на 9 Мая немалую сумму дому престарелых. Себе купил квартиру в Санкт-Петербурге, сделал там дорогостоящий ремонт, обставил, потратился на автомобили последних моделей себе и отцу.

Налог с выигрыша в размере 13% мужчина должен был заплатить государству в течение года. Альберт вспоминает, что нужную сумму он отложил в банке под процент и хотел подкопить.

У бизнесмена было два магазина, приносивших небольшой доход, и он планировал открыть сеть магазинов. Но, вспоминает экс-миллионер, грянул экономический кризис, который спутал все карты:

"Неразбериха, никто не знал, что делать с деньгами. Тогда не стоял вопрос еще заработать, было важно не потерять. Я решил, что недвижимость — это стабильно".

Мужчина успел купить еще две квартиры в Санкт-Петербурге, землю в Тамани, где только начал строить гостиницу, — и деньги закончились. Продал одну из квартир — денег все еще не хватало. Альберт начал просить должников вернуть ему деньги хотя бы частями, но никто на просьбу не откликался. Тогда, по словам Бегракяна, пришлось тратить часть сбережений, которые он отложил на оплату налога.

"В отношении меня возбудили уголовное дело, долг составил 4,5 миллиона рублей. Все мои счета заблокировали, имущество попало под арест. Спасло лишь то, что одна из квартир еще не была оформлена в собственность, и я ее продал", — рассказывает Альберт.

На сегодняшний день у мужчины остались долги в размере 6 миллионов рублей. Он отстроил кафе в Санкт-Петербурге, сохранил гостиницу в Тамани и одну квартиру, где живет со всей семьей. От выигрышного миллиона у него давно ничего не осталось.

"Я не жалуюсь. Те, кому я занимал деньги, так мне их и не отдали. Рад одному: вложил в квартиру и гостиницу около 70 миллионов, а теперь они стоят 150 миллионов рублей. Думаю, это все-таки была неплохая инвестиция", — смеется мужчина. Он до сих пор покупает лотерейные билеты, но выиграть снова пока не удавалось.

Бегракян не отрицает, что те 100 миллионов перевернули его жизнь и научили иначе смотреть на ведение бизнеса: "Думаю, нельзя в такой момент переоценивать свои знания в экономике, лучше нанять финансиста или потратить 20-30% на самое необходимое, а остальное спрятать от себя в банке на год. За это время нужно будет привыкнуть к большим деньгам и изучить, как правильно вести дела".

Планов громадьё

Последние несколько лет государственные лотереи дают возможность любителям азарта побить рекорд по выигрышам. Имена победителей держат в строжайшем секрете. Известно, что в конце 2016 года 47-летний доктор из Новосибирска Николай сделал ставку в 1800 рублей и выиграл почти 358 миллионов. Мужчина систематически гонялся за удачей два года и выработал свой алгоритм по подбору чисел в билете. До него жительница Сочи выиграла почти 365 миллионов рублей. Боясь за свою безопасность, женщина решила ехать не одна, а с семьей, но до сих пор не нашла средств на билеты до Москвы и не забрала свой выигрыш.

Суммы в лотереях бывают намного меньше и не всегда находят своего получателя. Евгений из Читы выиграл в новогодние праздники в начале 2017-го 5,8 миллиона рублей, но лотерейный дом в последний момент сообщил, что мужчина стал победителей по технической ошибке.

Сначала я позвонил, мне подтвердили выигрыш. Через 15 минут мне перезвонили и сказали, что розыгрыш был, но сумму не разыграли. А у меня есть и запись телефонного разговора и скриншот, где написано, что я выиграл", — делится Евгений и уточняет, что будет судиться с компанией.

"Я играл и до этого, но не оценивал свои шансы. А когда узнал, что стал счастливчиком, за 15 минут распланировал, куда бы потратил деньги: очень хотел вложить в бизнес. В итоге денег не увидел. Сейчас работаю вахтовым методом и, чтобы заработать эти миллионы, мне придется трудиться много лет", — жалуется мужчина.