В "Одноклассниках" покажут гала-концерт, посвященный 100-летию революции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября в социальной сети OK.ru пройдет прямая трансляция гала-концерта Мариинского театра, который приурочен к 100-летию революции 1917 года.

Режиссером гала-концерта выступает Василий Бархатов. Участниками вечера памяти юбилея революции станут ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Театр балета Бориса Эйфмана, Кубанский казачий хор, Сергей Шнуров и группа "Ленинград", а также оркестр, хор и балетная труппа Мариинского театра (дирижер — Михаил Синькевич).

Трансляция гала-концерта, приуроченного к 100-летию революции, будет доступна для всех пользователей OK.ru: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях для iOS и Android. Посмотреть концерт можно по ссылке. Эксклюзивная трансляция постановки с участием Сергея Шнурова и группы "Ленинград" пройдет в 19.00 в группе Пятого канала в OK.ru.

OK.ru регулярно поддерживают различные культурные мероприятия. В этом году на сайте велись трансляции из различных культурных мест: в частности, прямые эфиры из Третьяковской галереи, Московской филармонии, Государственного исторического музея и других учреждений собрали суммарно более 20 миллионов просмотров.