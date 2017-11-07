"Справедливая Россия" готовит проект об ограничении использования "мигалок"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" в ближайшее время планирует внести в Госдуму законопроект об ограничениях на использование "мигалок" на дорогах, сообщает пресс-служба партии.

"Мы считаем, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб – "скорой", пожарных, полицейских машинах. Также ими вправе пользоваться первые лица государства – президент и премьер-министр. Все", — цитирует Миронова пресс-служба.

Помимо этого эсеры выступают и против остальных привилегий на дорогах. "Те же спецтрассы необходимо, если и не закрывать совсем, то серьезно ограничивать. Сегодня по ним гоняют и лихачи-мажоры от "золотой молодежи". Правом спецпроезда пользуются и чиновники, и сотрудники различных структур, причем, далеко не самые высокопоставленные. И статистика ДТП показывает, что этим правом они не просто пользуются, а злоупотребляют", — пояснил Миронов.