На Ставрополье открыли капсулу времени с посланием потомкам

ПЯТИГОРСК, 7 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Капсулу времени с посланием из 1967 года от жителей Апанасенковского района открыли на Ставрополье в честь 100-летия революции 1917 года, сообщается на сайте губернатора региона.

Капсула была вскрыта рядом с памятником полководцу Великой Отечественной войны, местному уроженцу генералу армии Иосифу Апанасенко, уточняется на сайте.

Обращаясь к потомкам, жители Апанасенковского района из середины ХХ века рассказали об испытаниях, выпавших на долю родной страны, о ее восстановлении в послевоенные годы, о первых космических победах, о земляках – героях труда, вносящих свой вклад в благополучие Родины, говорится в сообщении.

"Нас с вами объединяет многое. Мы – единомышленники в стремлении сделать мир красивее, богаче, счастливее. Вы унаследовали от нас непреходящие ценности – любовь к жизни, к людям, чувство справедливости. Мы уверены, что вы будете свято хранить эти ценности", — отмечается в послании, отрывок из которого приводится на сайте губернатора.

По данным властей, открытую капсулу времени заменили новой. Глава региона Владимир Владимиров и другие участники мероприятия заложили в нее послание от ставропольцев-современников к жителям края 2067 года: "Помните, вы – дети России, наследники ее истории", — говорится, в частности, в тексте.