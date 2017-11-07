Предпринимателям представят новые возможности бизнес-портала МСП

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 8 ноября 2017 года состоится презентация возможностей портала бизнес-навигатора МСП. На мероприятии будут представлены сервисы портала, в частности технологическая платформа "Поток" и информационно-аналитическая система "Жизненные ситуации", сообщает пресс-служба МСП.

"Поток" обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса — собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.

Система "Жизненные ситуации" содержит информацию в формате жизненных ситуаций (кейсов) по стадиям жизненного цикла бизнеса. В системе содержится 20,5 миллиона актуальных нормативных правовых документов, более 980 подробных рекомендаций в виде кейсов, шаблоны документов с пояснениями и подробными комментариями.

Каждый предприниматель находит на портале свое — кого-то интересует готовый бизнес-план, кто-то смотрит на меры господдерджки, работающие в конкретном субъекте Федерации. "В нашем случае нам приглянулась проверка контрагентов", — отметил Игорь Диденко, учредитель компании "Гофромастер".

"В бизнес-навигаторе достаточно неплохо прослеживается судьба компании, судебных разбирательств, можно посмотреть, все ли в порядке у контрагентов с репутацией и исполнением", — сказал он.

По словам Диденко, бизнес-навигатор эффективно поддерживает начинающих предпринимателей. "Это очень хорошо, когда тебе помогают написать бизнес-план и подобрать в аренду помещение или предоставляют микрокредит за один день, оказывают гарантийную поддержку в случае, если у предпринимателя не хватает, например, залога", — подчеркнул он.

Во время презентации будет предоставлена возможность ознакомиться с работой запущенного осенью нынешнего года мобильного приложения портала бизнес-навигатора МСП.

Мероприятие состоится в рамках подписания соглашения о взаимодействии между АО "Корпорация "МСП" и ФГУП "Почта России. Согласно документу представители ФГУП "Почта России" будут информировать своих клиентов и поставщиков о возможностях предоставления им поддержки АО "Корпорация "МСП", в том числе о сервисах портала бизнес-навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП — это ресурс для предпринимателей, который позволяет в онлайн-режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в любом городе или регионе, рассчитать примерный бизнес-план, помочь арендовать помещение, а при необходимости получить кредит.