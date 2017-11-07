Собянин наградил медиков за новые решения в оказании помощи

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил в столичной мэрии денежные премии 44 работникам столичных медицинских учреждений.

Размер каждой премии составляет 100 тысяч рублей. Девять премий вручили коллективу НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за разработку и практическое применение клеточных, тканевых и электрохимических технологий в неотложной медицине. Две премии получили сотрудники РНИМУ имени Н. И. Пирогова за разработку и внедрение инновационных технологий в хирургическую эндокринологию.

"Ежегодно сотни москвичей обращаются за медицинской помощью. Иногда оказание помощи — это тяжелая рутинная работа. В такой ситуации непросто разрабатывать новые способы решения. Однако наши врачи блестяще справляются с этими задачами", — сказал мэр во время церемонии вручения.

Кроме того, Собянин отметил работу трех врачей Морозовской детской городской клинической больницы за создание центра для оказания медицинской помощи детям с наследственными заболеваниями, генетическими отклонениями и другими редкими болезнями.

"Коллектив Морозовской больницы награждается премией за уникальный центр для помощи детям с редкими врожденными наследственными заболеваниями", — отметил мэр.