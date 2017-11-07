В Иркутске работники депо распечатали капсулу времени с приветом из 60-х

ИРКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Железнодорожники Иркутска вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад, и "отправили в будущее" собственное послание, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.

Капсулу времени с посланием потомкам вскрыли 7 ноября в Иркутске работники Восточно-Сибирской железной дороги. Она была заложена комсомольцами пассажирского вагонного депо в 1967 году.

"Главными гостями мероприятия стали ветераны-железнодорожники, которые 50 лет назад присутствовали при закладке послания. Среди них бывший начальник резерва проводников Зоя Томская, которая начинала свою трудовую карьеру в 1959 году. Она и зачитала послание присутствующим", — говорится в сообщении пресс-службы.

Девушки и юноши, работавшие в 60-е годы прошлого столетия в пассажирском вагонном депо Иркутска, рассказали в своем послании о том, как "самоотверженным трудом они повседневно умножают могущество государства", а также о своем понимании долга и ответственности перед грядущими поколениями.

Продолжая традицию, работники депо заложили новую капсулу времени на следующие 50 лет.