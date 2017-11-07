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Общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

13:1007.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 годаМэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре столицы в день 76-й годовщины военного парада на Красной площади.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собянин поздравил ветеранов с 76-летием военного парада 1941 года
На церемонии присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены делегации правительства Москвы и Мосгордумы. Они возложили венки из алых и белых гвоздик к Могиле и почтили минутой молчания память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После торжественного возложения цветов мэр пообщался с ветеранами.

Во вторник на главной площади столицы прошел торжественный марш, посвященный годовщине легендарного военного парада 1941 года.

По окончании мероприятия на Красной площади создадут музей под открытым небом, в рамках которого будет представлена разнообразная военная техника времен Великой Отечественной войны, с которой могут ознакомиться москвичи и гости столицы. Музей будет работать до 17:00, вход свободный.

Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов.

Генеральная репетиция марша в честь парада 1941 года на Красной площади
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСедьмого ноября 1941 года на Красной площади состоялся самый важный и запоминающийся парад в истории страны.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Седьмого ноября 1941 года на Красной площади состоялся самый важный и запоминающийся парад в истории страны.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕго проведение в условиях осадного положения наглядно показало своим войскам и врагу, что Москву не сдадут и победа будет за Красной армией.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Его проведение в условиях осадного положения наглядно показало своим войскам и врагу, что Москву не сдадут и победа будет за Красной армией.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад начался ровно в 8 часов утра. Командовал им начальник гарнизона Москвы генерал Павел Артемьев, на которого была возложена оборона города на ближних подступах.Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Парад начался ровно в 8 часов утра. Командовал им начальник гарнизона Москвы генерал Павел Артемьев, на которого была возложена оборона города на ближних подступах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПринимать парад должен был генерал Георгий Жуков, войска которого защищали дальние подступы к столице.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Принимать парад должен был генерал Георгий Жуков, войска которого защищали дальние подступы к столице.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНо в это утро командующий Западным фронтом находился на своем командном пункте, поэтому на Красной площади его заменил маршал Семен Буденный.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Но в это утро командующий Западным фронтом находился на своем командном пункте, поэтому на Красной площади его заменил маршал Семен Буденный.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ середине осени положение на Западном фронте ухудшилось. Стороны готовились к решающей схватке за Москву.Военнослужащие на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В середине осени положение на Западном фронте ухудшилось. Стороны готовились к решающей схватке за Москву.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДевятнадцатого октября 1941-го Сталин издал распоряжение об осадном положении Москвы. Вводился комендантский час, запрещавший любое передвижение по городу с 12 часов ночи до 5 утра без специального разрешения.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девятнадцатого октября 1941-го Сталин издал распоряжение об осадном положении Москвы. Вводился комендантский час, запрещавший любое передвижение по городу с 12 часов ночи до 5 утра без специального разрешения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этой обстановке, когда, по сути дела, решалось, быть СССР как государству или не быть, Сталин принял решение о проведении в осажденном городе военного парада, назначив его на традиционное для этого время — 7 ноября.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этой обстановке, когда, по сути дела, решалось, быть СССР как государству или не быть, Сталин принял решение о проведении в осажденном городе военного парада, назначив его на традиционное для этого время — 7 ноября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто был весьма рискованный шаг, поскольку бомбардировщики люфтваффе регулярно наносили удары по столице, линия фронта в некоторых местах проходила в 30 километрах от центра Москвы.Реконструкторы на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Это был весьма рискованный шаг, поскольку бомбардировщики люфтваффе регулярно наносили удары по столице, линия фронта в некоторых местах проходила в 30 километрах от центра Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО времени начала парада Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству 6 ноября после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская".Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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О времени начала парада Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству 6 ноября после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКомандирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад, готовившийся в совершенной секретности, на всякий случай перенесли с 10 часов утра на 8 часов. Для его защиты с воздуха с фронта сняли 550 истребителей.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Парад, готовившийся в совершенной секретности, на всякий случай перенесли с 10 часов утра на 8 часов. Для его защиты с воздуха с фронта сняли 550 истребителей.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ ночь на 7 ноября по указанию Верховного главнокомандующего кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В ночь на 7 ноября по указанию Верховного главнокомандующего кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве.Участник генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 8 часов утра из всех громкоговорителей раздался голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".Участники генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В 8 часов утра из всех громкоговорителей раздался голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСталин выступил с мавзолея с речью, в которой заявил: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!"Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сталин выступил с мавзолея с речью, в которой заявил: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!"
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТоржественный марш открыли курсанты артиллерийского училища. По площади прошли более 28 тысяч человек — пехотинцев, конников, танкистов, артиллеристов, моряков, зенитчиков, ополченцев.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Торжественный марш открыли курсанты артиллерийского училища. По площади прошли более 28 тысяч человек — пехотинцев, конников, танкистов, артиллеристов, моряков, зенитчиков, ополченцев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДирижировал сводным оркестром автор знаменитого марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дирижировал сводным оркестром автор знаменитого марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух защитников Москвы не сломлен. По решению Ставки военные парады 7 ноября 1941 года прошли также в Куйбышеве и Воронеже.Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух защитников Москвы не сломлен. По решению Ставки военные парады 7 ноября 1941 года прошли также в Куйбышеве и Воронеже.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ течение войны парады больше не проводились, в следующий раз войска прошли по Красной площади лишь в 1945 году.Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В течение войны парады больше не проводились, в следующий раз войска прошли по Красной площади лишь в 1945 году.
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