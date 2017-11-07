Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре столицы в день 76-й годовщины военного парада на Красной площади.
На церемонии присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены делегации правительства Москвы и Мосгордумы. Они возложили венки из алых и белых гвоздик к Могиле и почтили минутой молчания память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После торжественного возложения цветов мэр пообщался с ветеранами.
Во вторник на главной площади столицы прошел торжественный марш, посвященный годовщине легендарного военного парада 1941 года.
По окончании мероприятия на Красной площади создадут музей под открытым небом, в рамках которого будет представлена разнообразная военная техника времен Великой Отечественной войны, с которой могут ознакомиться москвичи и гости столицы. Музей будет работать до 17:00, вход свободный.
Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов.
Девятнадцатого октября 1941-го Сталин издал распоряжение об осадном положении Москвы. Вводился комендантский час, запрещавший любое передвижение по городу с 12 часов ночи до 5 утра без специального разрешения.
В этой обстановке, когда, по сути дела, решалось, быть СССР как государству или не быть, Сталин принял решение о проведении в осажденном городе военного парада, назначив его на традиционное для этого время — 7 ноября.
В 8 часов утра из всех громкоговорителей раздался голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
Сталин выступил с мавзолея с речью, в которой заявил: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!"
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух защитников Москвы не сломлен. По решению Ставки военные парады 7 ноября 1941 года прошли также в Куйбышеве и Воронеже.
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