Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре столицы в день 76-й годовщины военного парада на Красной площади.

На церемонии присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены делегации правительства Москвы и Мосгордумы. Они возложили венки из алых и белых гвоздик к Могиле и почтили минутой молчания память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После торжественного возложения цветов мэр пообщался с ветеранами.

Во вторник на главной площади столицы прошел торжественный марш, посвященный годовщине легендарного военного парада 1941 года.

По окончании мероприятия на Красной площади создадут музей под открытым небом, в рамках которого будет представлена разнообразная военная техника времен Великой Отечественной войны, с которой могут ознакомиться москвичи и гости столицы. Музей будет работать до 17:00, вход свободный.

Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов.