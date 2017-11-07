Собянин поздравил ветеранов с 76-летием военного парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и ветераны Великой Отечественной войны посетили Большой театр.

Согласно многолетней традиции в этот день на исторической сцене Большого театра в рамках праздничного концерта проводится торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников исторических военных парадов на Красной площади 7 ноября 1941 и 24 июня 1945 годов. Также на встречу пригласили Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, военачальников, кавалеров полководческих орденов и других боевых наград.

"Для каждого из нас день парада на Красной площади 7 ноября 1941 года принято считать ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды заплатили огромную цену, сражаясь за жизнь и свободу. Сегодня в этом зале участники парада 41 года — ветераны войны, ветераны труда. Низкий поклон вам ветераны. Мы гордимся вами!" — сказал мэр перед началом концерта.

Он добавил, что война была суровой, и парад стал точкой отсчета, когда от безысходной трагедии страна начала переходить к победам.

Во вторник на главной площади столицы прошел торжественный марш, посвященный годовщине легендарного военного парада 1941 года.