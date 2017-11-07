Глава Роспотребнадзора настаивает на регулировании изучения биоматериалов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Изучение биоматериалов требует регулирования, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. Здесь, конечно же, новые риски. И для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулирование. Еще ни разу в истории человечества не было, чтобы регулирование возникло раньше, чем тот или иной риск. Это совершенно логичная ситуация. Сегодня мы говорим о том, что вот они риски, они есть, и их нужно регулировать", — сказала Попова.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.