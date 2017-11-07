Власти Югры в 2018 году планируют направить на детский отдых 850 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. На организацию отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в следующем году планируется направить около 850 миллионов рублей, объем средств остается на уровне 2017 года, сообщили РИА Новости в региональном департаменте социального развития.

"В 2018 году планируемый объем денежных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления югорских детей, составит 849,8 миллиона рублей. На уровне 2017 года", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что отдыхом и оздоровлением в организациях, расположенных на территории автономного округа и за его пределами, планируется охватить около 126 тысяч несовершеннолетних.

В настоящее время в Югре сформирован реестр таких организаций, в него входят 597 учреждений, большинство из которых — лагеря с дневным пребыванием детей. Данный реестр, как уточнили в депсоцразвития, находится в свободном доступе на сайте ведомства, и родители имеют возможность ознакомиться с ним.

В департаменте также подчеркнули, что за последние три года в регионе на 75% увеличилось число лагерей, организованных негосударственными и немуниципальными поставщиками услуг, — с 16 до 28. В текущем году их посетило более 20 тысяч детей.

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