В Совфеде изучат ситуацию с выдворением журналиста РИА Новости с Украины

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит на своем заседании 9 ноября ситуацию с выдворением журналиста РИА Новости Захара Виноградова из Украины, сообщил РИА Новости член комиссии, сенатор Игорь Морозов.
"Очередное заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоится 9 ноября, на нем мы обсудим эту ситуацию в контексте нарушения прав и свобод человека", — сказал Морозов.
Сенатор отметил, что действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.