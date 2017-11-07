В Совфеде изучат ситуацию с выдворением журналиста РИА Новости с Украины

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит на своем заседании 9 ноября ситуацию с выдворением журналиста РИА Новости Захара Виноградова из Украины, сообщил РИА Новости член комиссии, сенатор Игорь Морозов.

Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда , Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет. По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта ria.ru, его в 6.00 (7.00 мск) высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов.

"Очередное заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоится 9 ноября, на нем мы обсудим эту ситуацию в контексте нарушения прав и свобод человека", — сказал Морозов.

Сенатор отметил, что действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.