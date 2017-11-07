Конкурс "Импульс" запустил интернет-голосование

МОСКВА, 07 ноя — РИА Новости. На сайте конкурса государственной соцрекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", стартовало интернет-голосование за лучшую работу.

Любой пользователь глобальной сети, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), может отдать свой голос за лучшую, по его мнению, видеорекламу рекламную кампанию или рекламную активацию . Проголосовать за понравившиеся работы можно до 17:00 (время московское) 24 ноября 2017 г. Работа, набравшая наибольшее количество "лайков", получит награду конкурса "Импульс" в специальной номинации "Признание интернета".

Одновременно с пользовательским интернет-голосованием к оценке работ приступает жюри конкурса, которое определит победителей в основных номинациях, двух специальных номинациях: "Трендсеттер года", "Наш характер", — а также выберет Гран-при конкурса.

В 2017 году в оргкомитет поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. Абсолютным лидером по числу присланных работ (более 150 заявок) стал Центральный федеральный округ, представленный Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями и городом Москва.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2017 г. в Москве.

Конкурс традиционно проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PR Sostav.ru. Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации: АКАР, IAB Russia, РАМУ, IN+OUT, РАСО, АКОС, АКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК "Каннские Львы" в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают: РИА "ФедералПресс" и Ассоциация менеджеров.