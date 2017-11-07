Минтруд планирует увеличить часы по переводу языка жестов для слепоглухих

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минтруд РФ планирует увеличить часы на предоставление услуги по переводу жестового языка для слепоглухих, сообщает пресс-служба ведомства.
Тифлосурдоперевод – прямой и обратный перевод вербальной и зрительной информации, осуществляемый специалистом-переводчиком инвалиду, имеющему нарушения функций слуха и зрения, на жестовом языке или посредством дактильной речи. Тифлосурдоперевод – разновидность сурдоперевода.
"Минтруд России планирует увеличить количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих (тифлосурдопереводу)", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в настоящее время объем предоставляемых услуг по переводу русского жестового языка как для глухих, так и для слепоглухих составляет 40 часов в год независимо от степени нарушений функции слуха и зрения. Уточняется, что данная услуга бесплатна для инвалида и финансируется за счет средств федерального бюджета.
Данный подход приближен к стандартам помощи слепоглухим людям в развитых странах. Планируется, что изменения вступят в силу с первого января 2018 года.