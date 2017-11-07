Минтруд планирует увеличить часы по переводу языка жестов для слепоглухих

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минтруд РФ планирует увеличить часы на предоставление услуги по переводу жестового языка для слепоглухих, сообщает пресс-служба ведомства.

Тифлосурдоперевод – прямой и обратный перевод вербальной и зрительной информации, осуществляемый специалистом-переводчиком инвалиду, имеющему нарушения функций слуха и зрения, на жестовом языке или посредством дактильной речи. Тифлосурдоперевод – разновидность сурдоперевода.

"Минтруд России планирует увеличить количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих (тифлосурдопереводу)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время объем предоставляемых услуг по переводу русского жестового языка как для глухих, так и для слепоглухих составляет 40 часов в год независимо от степени нарушений функции слуха и зрения. Уточняется, что данная услуга бесплатна для инвалида и финансируется за счет средств федерального бюджета.

По словам министра труда Максима Топилина, "мы предлагаем увеличить объем услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих людей. Для граждан с высокой степенью слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой – до 84 часов тифлосурдоперевода, для граждан с полной слепоглухотой или с полной слепоглухотой в сочетании с тугоухостью III-IV степени – до 240 часов".

Данный подход приближен к стандартам помощи слепоглухим людям в развитых странах. Планируется, что изменения вступят в силу с первого января 2018 года.