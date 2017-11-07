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Общество

Долгожительница из Иркутска о гражданской войне: без икон и лекарств

11:1607.11.2017
(обновлено: 11:22 07.11.2017)
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© Фото : Валентина КарповаСтарейшая жительница Иркутска Любовь Александровна ГригорьеваСтарейшая жительница Иркутска Любовь Александровна Григорьева
© Фото : Валентина Карпова

ИРКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Иркутянке Любови Григорьевой в сентябре исполнилось 106 лет. Старейшая жительница региона рассказала РИА Новости о своей жизни и о том, как во время боев в гражданскую войну пряталась в подполье, а ее братья ушли воевать: один – за красных, другой – за белых.

Без икон и лекарств

Семья, где родилась Любовь Александровна, была большой — девять детей, она предпоследняя. Отец Александр Васильевич служил в городской управе, мама — Татьяна Степановна — всю жизнь занималась домашним хозяйством.

"Жили мы небогато — в большом деревянном доме на берегу реки Ушаковки. Таких домов в Иркутске тогда было много. Помню, как я совсем маленькая сидела на зеленой лужайке, рядом ходили гуси и утки. Без своего подворья такой большой семье прокормиться было непросто", — вспоминает Любовь Александровна.

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© Princeton University Digital Liberty
«Герои и жертвы революции»

С детства она привыкла к работе. Сейчас, на 107-м году жизни, по словам дочери Галины Евгеньевны, "для мамы самое трудное – сидеть без дела". Конечно, даже несложный домашний труд для человека в столь почтенном возрасте проблематичен. Но Любовь Александровна нашла для себя подходящее занятие. Она с удовольствием утюжит белье и складывает аккуратной стопкой на гладильной доске, которая всегда развернута в углу ее комнаты.

Комната долгожительницы уютная, но без изысков. Здесь совсем нет икон и очень мало лекарств.

"Мама – классическое воплощение советской эпохи. Она конечно, крещеная, но рассматривает церковь лишь как объект истории и культуры", — говорит дочь Галина. И добавляет: "Лекарств никаких никогда не принимала, кроме разве что корвалола".

© Фото : из личного архива Любови ГригорьевойЛюбовь Александровна Григорьева с детьми. Снимок 50-х годов
© Фото : из личного архива Любови Григорьевой
Любовь Александровна Григорьева с детьми. Снимок 50-х годов

Один брат — за белых, другой — за красных 

Любовь Александровна много и охотно училась, сначала на педагога, потом закончила институт советской торговли. В 30-е годы активно занималась спортом, тогда же вышла замуж.

"Жили мы всегда своим трудом, что при царе, что при социализме, что сейчас", — говорит долгожительница.

Старшие братья и сестры обучались до революции ремеслам. "Людям, не принадлежащим к дворянскому сословию, получить до революции хорошее образование было почти невозможно, — рассказывает дочь долгожительницы Галина Сидорова. – Моя бабушка Татьяна Степановна закончила православную гимназию, но деньги за ее обучение платили благотворители".

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Революцию и гражданскую войну Любовь Александровна помнит не очень хорошо. Но из рассказов матери знает, что, когда в городе шли бои и власть переходила то к красным, то к белым, она прятала детей в подполье.

Старших братьев Любы — Василия и Михаила — мобилизовали. Один попал в Красную армию, другой к белогвардейцам. Но на их отношения эта история никак не повлияла. Григорьевы во все времена и при всех режимах были по-родственному близки. Дружбу и взаимовыручку они ставили выше политических предпочтений.

© Фото : из личного архива Любови ГригорьевойТак выглядели иркутские модницы в 30-е годы. Любовь Григорьева (справа) с подругой
© Фото : из личного архива Любови Григорьевой
Так выглядели иркутские модницы в 30-е годы. Любовь Григорьева (справа) с подругой

Корову продали, чтобы купить пианино

Самым страшным событием, которое, пришлось пережить Любови и ее мужу Евгению Григорьевым, была смерть сына. В 16 лет он умер от онкологического заболевания. Немало было и других потерь. Мужа сестры Людмилы репрессировали и расстреляли в 1937 году. Она осталась одна с тремя детьми в статусе жены врага народа.

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© РИА Новости / В. Чегляков
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В Великую Отечественную войну погибли два брата. Анатолия убили в ополчении под Ленинградом. Николай был кадровым военным, в звании полковника погиб под Орлом.

Во время войны Евгений Григорьев заболел туберкулезом и слег. Специалист в области сельского хозяйства, он работал в тылу, в сибирскую стужу ездил по колхозам, заготавливал провиант для фронта. В середине прошлого века эта болезнь считалась неизлечимой, по сути, он был обречен.

"То, что отец выжил – чудо. Я думаю, это благодаря маме, которая заботилась о нем день и ночь. Она очень стойкий, терпеливый человек с большой любящей душой", — объясняет Галина Евгеньевна, держа материнскую руку.

Несмотря на пережитые испытания Любовь Григорьева считает себя очень счастливым человеком. С мужем они прожили в браке 60 лет, никто из близких не помнит, чтобы они ссорились или даже повышали друг на друга голос.

© Фото : из личного архива Любови ГригорьевойОтец Любови Александровны с родственниками
© Фото : из личного архива Любови Григорьевой
Отец Любови Александровны с родственниками

"Все, кто приходил к нам в гости, были веселые, открытые, умные люди. У нас был патефон и множество пластинок. Все пели, шутили, танцевали. Родители очень любили театр, ходили по выходным гулять в парк, где играл духовой оркестр. Мама настояла, чтобы я училась музыке, но денег на пианино не было, и тогда они с отцом продали корову", — вспоминает Галина.

Как показала жизнь, корову продали не зря. Галина Евгеньевна — профессиональный музыкант, работает завучем Иркутской областной детской школы искусств. Когда-то здесь учился играть на фортепиано Денис Мацуев — ныне звезда мирового уровня. Практически все дети, а их в семье Галины и ее супруга Юрия четверо, любят музыку. Дочь Наталья пошла по стопам матери и тоже стала музыкантом.

© Фото : из личного архива Любови ГригорьевойСемья Любови Григорьевой
© Фото : из личного архива Любови Григорьевой
Семья Любови Григорьевой

В окружении любви и заботы

Вокруг Любови Александровны кипит жизнь. Она никогда не бывает одна. В двухкомнатной квартире на улице МОПРа внуки и правнуки — постоянные гости. Есть у Любови Григорьевой и праправнук, который родился, когда ей было 103 года.

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© РИА Новости
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Она интересуется не только жизнью близких, но и событиями, происходящими в городе, в стране. По привычке охотно слушает радио. Правда, включать его приходится на полную громкость, так как слабый слух – первый спутник старости.

О секретах долголетия Любовь Григорьева говорить не любит — не видит никаких особых секретов. Влияние генов? Из братьев и сестер Любови Александровны долгожителями были двое – они прожили более 90 лет, но немало родных умирали от неизлечимых болезней задолго до наступления старости.

Ее дочь полагает, что есть две причины, которые помогают 106-летней матери жить – у нее спокойный, ровный характер, она не имеет привычки жаловаться на нездоровье и считает себя очень счастливым человеком. Вторая причина – она никогда не сторонилась житейских забот, с искренним желанием помогала детям, племянникам, внукам, правнукам.

"Она не совершала каких-то жертвенных поступков, а просто помогала, делая простую повседневную работу. Она всегда рассматривала эту помощь, как что-то само собой разумеющееся", — говорит Галина Евгеньевна.

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Галина и ее супруг Юрий много времени посвящали работе. Любовь Александровна помогла им вырастить четверых детей. Все они сегодня крепко стоят на ногах. Потом помогала внукам, уже в очень преклонном возрасте, на девятом десятке лет, нянчилась с маленькими правнуками.

Летом большая семья Сидоровых уезжает на дачу. И Любовь Александровна вместе со всеми перебирается из своей зимней квартиры на свежий воздух. Слушает птиц, наблюдает, как распускаются цветы, как взрослеют год от года дети.

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