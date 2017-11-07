В МЧС рассказали, как прошло празднование Дня народного единства в России

11:0307.11.2017
(обновлено: 11:06 07.11.2017)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чрезвычайных происшествия во время празднования Дня народного единства не произошло, заявили журналистам в пресс-службе МЧС России.
"Всего в российских города было проведено более 3,7 тысячи мероприятий, посвященных празднованию Дню народного единства, к обеспечению безопасности привлекалась группировка МЧС России численностью более 43,5 тысячи человек, и 12,5 тысячи спецтехники. Происшествий не допущено", — сказал собеседник агентства.
На время праздничных выходных дней органы управления и подразделения МЧС России несли службу в режиме повышенной готовности.
Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
В российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
На фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
В Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
В Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
Центральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
В Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
На площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
На праздничной площадке в Томске было развернуто десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
Участниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
На фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
Митинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
В митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
Жителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
В Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.