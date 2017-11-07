В МЧС рассказали, как прошло празднование Дня народного единства в России

Посетители перед началом митинга-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

Посетители перед началом митинга-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чрезвычайных происшествия во время празднования Дня народного единства не произошло, заявили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Всего в российских города было проведено более 3,7 тысячи мероприятий, посвященных празднованию Дню народного единства, к обеспечению безопасности привлекалась группировка МЧС России численностью более 43,5 тысячи человек, и 12,5 тысячи спецтехники. Происшествий не допущено", — сказал собеседник агентства.

На время праздничных выходных дней органы управления и подразделения МЧС России несли службу в режиме повышенной готовности.

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