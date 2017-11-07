В Россию вернулась 15-летняя девочка, которую отец удерживал в Турции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Школьница из Санкт-Петербурга, которую отец удерживал в Турции, возвращена в Россию, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня на территорию Российской Федерации из Турецкой Республики доставлена 15-летняя школьница", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отец 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которую он удерживал в Стамбуле, выразил готовность отпустить дочь в Россию и уже подготовил необходимые документы, он также изъявил желание отстаивать свои родительские права.

По информации аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге, девочка осталась без родителей, когда отец, приняв ислам, переехал в Стамбул с новой семьей, а в 2016 году ее мать умерла. Школьница жила с бабушкой. Этим летом отец предложил дочери приехать к нему в гости. В середине октября девочка пожаловалась бабушке и тете на побои и угрожала суицидом. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать сотрудничество с турецкими компетентными органами для защиты 15-летней петербургской школьницы. В Петербурге было возбуждено уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней.

Петренко уточнила, что следователи выяснят все обстоятельства ее выезда в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, также будет исследована переписка в социальных сетях. Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей.

Официальный представитель СКР уточнила, что как только Александру Бастрыкину стало известно о данной ситуации, он дал конкретные поручения подчиненным сотрудникам, а ход дела поставил на контроль в центральном аппарате СК России.