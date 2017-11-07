В России количество бытовых пожаров снизилось почти на 15% за пять лет

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обстановка с пожарами в России имеет положительную динамику снижения: за последние пять лет количество пожаров в жилых домах снизилось почти на 15%, а погибших на них людей – на четверть, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"За прошедшие пять лет количество бытовых пожаров снизилось на 14,3%, погибших стало меньше на 24,8%. В этом году соответствующая положительная тенденция также сохраняется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров снизилось на 5%, а погибших – на 10,3%", — заявил Еникеев.

Он отметил, что самой распространенной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем — около 30%, примерно столько же происшествий возникают из-за нарушения правил пользования электрооборудования.