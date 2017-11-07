Московские библиотеки оснастили аппаратами для безналичной оплаты услуг

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В библиотеках и культурных центрах Москвы появились аппараты безналичного расчета для оплаты дополнительных услуг, сообщает сайт mos.ru.

На сегодняшний день платежные терминалы установлены в 22 библиотеках, 16 культурных центрах и 57 учреждениях культуры.

Среди платных услуг библиотек — печатно-брошюровочные работы, компьютерный набор текстов, ксерокопирование, сканирование и составление тематических списков литературы. В культурных центрах горожане чаще всего платят за посещение кружков и секций или покупают билеты на различные мероприятия. Также в терминалах принимается оплата мобильной связи, интернета, услуг ЖКХ и штрафов.

Список библиотек и культурных центров, где установлены платежные терминалы можно найти на сайте мэра Москвы.