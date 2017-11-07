Россияне стали больше интересоваться курсом доллара, показал опрос

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россияне стали интересоваться курсом доллара к рублю больше, чем два года назад, большинство хранят сбережения в рублях, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным опроса, по состоянию на конец октября на вопрос об отслеживании курса доллара к рублю положительно отвечали около 58% респондентов, в то время как год назад за курсом следили лишь 43% опрошенных, а два года назад — около 50% респондентов.

Около 65% россиян хранят деньги в рублях, лишь 5% респондентов имеют сбережения в долларах, еще 4% — в евро, в других валютах — 1%, следует из опроса.

Около 32% опрошенных признались, что у них нет сбережений. Отмечается, что в 2015 и 2016 годах об отсутствии сбережений заявляли 43% и 39% соответственно, а в 2009 году — 66%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 октября — 1 ноября 2017 года среди 1,8 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2009-2016 годах были проведены квартирные опросы.