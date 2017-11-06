Политик из Японии признал необходимость новой Ялтинской конференции

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. В нынешнем мировом порядке, полном вооруженных конфликтов, необходимо провести международную конференцию наподобие Ялтинской, чтобы урегулировать ситуацию. Такое мнение журналистам в Ялте озвучил бывший замминистра финансов Японии Коки Кубаяси, прибывший для участия в форуме друзей Крыма.

"Мы в Японии представляем Крым по Ялтинской конференции, которая была исторической для всего японского народа. В нынешних условиях, когда мир полон конфликтов, большое количество войн происходит (пускай они даже локальные), конференция, переговоры очень нужны. Все проблемы в мире должны решаться не войной, не насилием, а именно мирными переговорами. Очень символично, что этот форум (друзей Крыма — ред.) проводится в Ялте, и я очень рад, что меня пригласили. Я рад находиться в Крыму", — отметил он.

Отвечая на вопрос, трудно ли далось ему решение поехать в Крым, Кубаяси подчеркнул, что Япония — свободная страна и граждане его страны "имеют право бывать где угодно".

Форум друзей Крыма открылся в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения" в Ялте в понедельник. Он собрал гостей из 30 стран мира. В рамках мероприятия планируется создать Ассоциацию друзей Крыма и воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года. По словам вице-премьер-министра РК, форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>