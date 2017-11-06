Капитализм не способен обеспечить развитие человечества, заявил Зюганов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Капитализм не может обеспечить планете устойчивого развития, спасти мир от гибели может только социализм, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на международном форуме левых сил "Октябрь 1917-го года — прорыв к социализму!" в Москве.
Он подчеркнул, что спасти мир от гибели может только социализм.
"В дни столетия Великого октября Компартия России подтверждает свою решительную готовность продолжать свою борьбу за обновлённый социализм", — отметил лидер КПРФ.
Более 130 делегаций из 85 стран мира прибыло на международном форуме левых сил, сообщил Зюганов. Форум проходит в Москве. Ранее ряд мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею Октябрьской революции, прошли в Санкт-Петербурге.