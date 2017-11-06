Капитализм не способен обеспечить развитие человечества, заявил Зюганов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Капитализм не может обеспечить планете устойчивого развития, спасти мир от гибели может только социализм, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на международном форуме левых сил "Октябрь 1917-го года — прорыв к социализму!" в Москве.

"Капитализм не может обеспечить планете и её жителям устойчивого, всестороннего развития. Один процент населения Земли владеет большим богатством, чем все остальные 99%", — сказал Зюганов, выступая на форуме.

Он подчеркнул, что спасти мир от гибели может только социализм.

"В дни столетия Великого октября Компартия России подтверждает свою решительную готовность продолжать свою борьбу за обновлённый социализм", — отметил лидер КПРФ.

Более 130 делегаций из 85 стран мира прибыло на международном форуме левых сил, сообщил Зюганов. Форум проходит в Москве. Ранее ряд мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею Октябрьской революции, прошли в Санкт-Петербурге.