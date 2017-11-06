Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без Октябрьской революции, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник на открытии Международного форума левых сил.

"Все мы обязаны помнить, что без октября 1917 года не было бы и великой победы в мае 1945", — отметил Зюганов.

КПРФ проводит торжественные мероприятия к столетию революции в Москве и Санкт-Петербурге. Партия также выдвинула ряд лозунгов к этой дате. В частности коммунисты требуют остановить рост тарифов ЖКХ и принять закон о детях войны, предусматривающий льготы для родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и живших во время Великой Отечественной войны на территории СССР. Законопроект о детях войны рассматривается на федеральном уровне уже несколько лет. В некоторых регионах России дети войны выделены в отдельную категорию и получают льготы согласно местному законодательству.