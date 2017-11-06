Открывается первый форум друзей Крыма с участием иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Ливадийском дворце (Ялтинский регион) впервые начнет работу Форум друзей Крыма, в нем примут участие делегации из почти 30 стран мира, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Форум откроется в понедельник, 6 ноября, в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения".

"Форум носит общественный характер. Это гражданское общество, которое самую весомую роль играет в установлении партнерских отношений, мира, развития разносторонних связей в сфере культуры, гуманитарных вопросов, образования", — сказал Мурадов.

На форуме, в котором примут участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

"Эта ассоциация будет иметь гораздо более широкий характер", — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, участники форума обратятся к главам государств и общественности с предложением о признании легитимности референдума о воссоединении Крыма с Россией и возобновлении конструктивного диалога с РФ. Также состоится подписание соглашений о международном сотрудничестве и установлении дружественных отношений между городами Крыма и их партнерами за рубежом.

Собравшиеся также поднимут тему санкций по отношению к России и Крыму, роли "народной дипломатии", права народов на самоопределение.

Мурадов подчеркнул, что после окончания форума — на вторник запланирована культурно-ознакомительная программа для иностранных гостей.

"Они поездят по Крыму, пообщаются в том числе с населением Крыма, погуляют, свои впечатления приобретут. Наши гости должны понять, что все то, что говорится о тяжелой ситуации в Крыму, о неких репрессиях – это все клевета и лживые утверждения", — подчеркнул Мурадов.