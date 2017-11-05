В Севастополе прошел #Ноябрьфест

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. После дебюта в Ялте фестиваль молодого вина и гастрономии провели и в Севастополе. Свои сорта вина гостям представили восемь производителей, из которых только один из Крыма, остальные — севастопольские предприятия, передает корреспондент РИА Новости Крым.

У фестиваля две основные цели — привлечь в Крым дополнительный турпоток, а также показать, что местные вина могут на равных конкурировать с иностранными образцами.

"Винный туризм — еще один из способов привлекать туристов в Крым, который может работать круглогодично. В Крыму и Севастополе много интересных хозяйств, много интересных событий, связанных с вином: сбор урожая, молодое вино, шампанское в Новый год, знакомство с производством и так далее. Это очень интересно и перспективно", — сказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе мероприятия.

С организацией маршрутов для туров и качественными винами в Крыму проблем возникнуть не должно.

"Мы впервые появились на рыке в 2013 году с игристым вином сорта винограда Пино нуар по классическому методу. Для нас участие в #Ноябрьфест — возможность представить свою продукцию, чтобы люди открывали для себя что-то новое", — рассказала РИА Новости Крым бренд-менеджер одной севастопольской винной компаний Алена Дыяк.

По словам Дыяк, ее компания производит свои вина исключительно из крымского винограда, преимущественно с долин рек Кача и Бельбек.

Как рассказал главный технолог одного из севастопольских винзаводов Александр Соколов, с этих же мест сырье для своего вина берет и его компания. "Мы хотим показать, что в Севастополе настоящее, качественное виноделие — со своим виноградом, со своими бочками, переработкой. Проделана большая работа и получился достойный продукт", — отметил он.

Высокое качество крымских вин выделяют и винные эксперты, которые принимают участие в #Ноябрьфест в Севастополе.

"Крым в потенциале — огромная винодельня. У нас в России острый дефицит своего вина, и с присоединением Крыма его можно будет устранить. Здесь великолепный терруар, который позволяет получать вина не хуже импортных. Их нельзя сравнивать с итальянскими, испанскими, они уникальные. И крымские производители на таких фестивалях показывают, что они могут делать хорошее качественное и самобытное вино", — сказал РИА Новости Крым член союза винных писателей России Михаил Смирнов.

Оценили местное вино и гости фестиваля — в основном жители Севастополя и Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 ноября в Ялте открылся первый фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест , организатором которого выступило министерство курортов и туризма Республики Крым. По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, на фестиваль зарегистрировались более 4,5 тысячи гостей. Мероприятие продлится до 6 ноября. На протяжении трех дней фестиваля можно посетить винные хозяйства, которые организуют бесплатные экскурсионные программы и дегустации.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>