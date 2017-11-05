В Союзе пассажиров прокомментировали новые правила провоза ручной клади

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков одобрил гарантирование прав на бесплатный провоз ручной клади для пассажиров, купивших безвозвратные билеты, сообщает RT.

При этом он отметил, что в законодательстве остаются некоторые недоработки, с которыми следовало бы разобраться. По его словам, необходимо установить минимальный размер ручной клади исходя из типов воздушного судна.

"К сожалению, некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами с пассажиров устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади", — заключил он.

В воскресенье в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади и багажа. Согласно этим положениям, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 кг.

Помимо ручной клади, пассажир может взять в салон рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в портпледе, люльку или коляску, костыли, трости, а также товары из магазинов duty free (их норму веса и размера будут устанавливать авиакомпании).

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

При регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики имеют право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка "ручная кладь".

