Путин отметил значимость работы участников форума "Готов к победам"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Участники образовательного форума "Готов к победам" заняты востребованной временем работой, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям итогового образовательного форума Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

"Отмечу, что участники этого авторитетного объединения заняты важной, востребованной временем работой – сохраняют память о Великой Отечественной войне, других героических страницах истории страны, поддерживают ветеранов, привлекают в свои ряды школьников и студентов, воспитывают у них чувство гордости за Родину, ратные подвиги и трудовые свершения наших отцов и дедов", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля

"Отрадно, что движение "Волонтёры Победы" становится всё многочисленнее и мощнее, расширяет горизонты деятельности. Знаю, что совсем скоро в ваш календарь войдут мероприятия, посвящённые современной России, её успехам и достижениям", — добавил Путин.

Президент уверенность, что проведение форума, собравшего молодёжь из разных регионов России, поможет в реализации значимых инициатив, в обмене опытом, поблагодарил участников за неравнодушие, целеустремлённость, преданность делу и пожелал им всего наилучшего.