В РЖД обещали, что все желающие смогут купить билеты в плацкарт

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Спрос на перевозки в плацкартных вагонах в новогодние каникулы будет удовлетворен в полном объеме, сообщила в субботу пресс-служба РЖД.

"В настоящее время АО "Федеральная пассажирская компания" (осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании) ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие. Сразу же после принятия соответствующих решений (согласно приказу Минтранса решение должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов плацкартных и общих категорий будут возобновлены", — говорится в сообщении.

РЖД с 3 ноября временно прекратили продавать билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Как пояснили в компании, это решение связано с тем, что в ФАС еще не определились с уровнем тарифов на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов, в том числе на скоростные поезда и "Сапсаны".