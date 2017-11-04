На "#Ноябрьфест" зарегистрировались более 4,5 тысячи гостей

ЯЛТА, 3 ноя — РИА Новости Крым. В субботу в Ялте открылся первый фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий. Организатором мероприятия выступило министерство курортов и туризма Республики Крым.
"На наш взгляд, для первого раза это очень хороший результат. Поздравляю всех с открытием фестиваля и надеюсь, что гости получат гастрономическое и эстетическое удовольствие", — сказал министр в приветственном слове.
Как отметил глава Минкурортов в комментарии журналистам, по итогам фестиваля "#Ноябрьфест" будет создана так называемая "Винная дорога Крыма" по аналогии с "винными дорогами" Европы.
Фестиваль продлится с 4 по 6 ноября. Свою продукцию на мероприятии представляют 15 винодельческих предприятий Крыма. Во второй день, 5 ноября, выставочные и деловые мероприятия пройдут в Севастополе.
На протяжении трех дней фестиваля можно будет посетить винные хозяйства, которые организуют бесплатные экскурсионные программы и дегустации.
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