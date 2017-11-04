Не шоколадная фабрика: философия мусоросортировочного завода во Владимире

ВЛАДИМИР, 4 ноя – РИА Новости. Сотрудники мусоросортировочного завода порой, как настоящие волшебники, приходят на помощь людям, а музей мусора может быть не менее интересным, чем иная официальная выставка.

Бюро находок

Заходим в огромный ангар. Еще до того, как успеваем осмотреться, в нос ударяет ужасный запах. Спасают шарфы, которые, как медицинские маски, срочно поднимаем на нос.

"Сюда поступает мусор почти со всего Владимира, здесь мусор сортируют, отобранное вторсырье отвозят на переработку, а остальное — на полигон", — поясняет наш "экскурсовод", заместитель директора Мусороперегрузочной станции Владимир Великанов.

В это время хмурые люди палками из мусора выбирают то, что пойдет в переработку. "Полезное" поднимается наверх по транспортеру, где дальше отсортировывается по нескольким группам: макулатурные фракции, полимеры, стекло и металл.

Речь заходит о сокровищах, найденных сотрудниками в мусоре. "Экскурсовод" заметно оживляется. "Деньги находили – возвращали. У нас был очень интересный случай. Это было 1 мая 2010 года, когда мы только открылись. В диспетчерскую службу поступил звонок с вопросом, куда направляется мусоровоз, забравший отходы с такого-то адреса из центра города. Выяснилось, что машина едет сюда", — тоном заправского сказочника вещает Великанов.

"Прибегает молодой человек сюда, руки трясутся. Мусоровоз подъезжает – парень бегом к нему. И достает из мусора матрас, а в матрасе 150 тысяч рублей, что по тем деньгам было солидной суммой. Деньги он откладывал на учебу. Оказывается, любящая бабушка решила сделать внуку приятный сюрприз: не зная о тайнике, выкинула его старый матрас, а ему купила новый. Молодец парень, быстро сориентировался", — завершает рассказ Великанов.

И тут же с хохотом сообщает: "Был целый свадебный кортеж у нас однажды из города Камешково – выкинули документы вместо мусора. Нашли, к счастью". По его словам, человеческие судьбы порой решались благодаря найденным в мусоре документам. Один раз свидетельство о рождении нашлось за несколько часов до отправки ребенка на лечение за границу.

Музей

"Находим все: старинные книги, фотоаппараты – сейчас все увидите", — загадочным тоном обещает Великанов и ведет нас куда-то наверх.

На стеклянных стеллажах, как в музее, множество интересных предметов, и, вероятно, некоторые из них даже уникальные. Кинжалы, ножи, пистолеты, фотоаппараты разных моделей прошлого столетия, часы. В экспозиции прослеживается тематика: вот витрина, посвященная гражданской войне, вот – Великой Отечественной. Голубое шитое золотом сомбреро заняло почти всю полку. Еще несколько полок занимают некогда достойные произведения таксидермистов, видимо, пострадавшие от времени. Журналисты дружно окрестили их "друзьями упоротого лиса".

После небольшой экскурсии вновь возвращаемся на сортировку. Снова заходят разговоры о будничном. По словам замдиректора, кадровый вопрос – самый насущный для руководства предприятия. Не спасает даже достойный уровень заработной платы.

"Мы работаем не на шоколадной фабрике, и контингент сотрудников соответствующий. И очень тяжело это отрегулировать. Человек должен принять для себя решение, готов ли он на эту работу. Чаще всего готов на эту работу определенный контингент. Это в целом неплохие люди – я каждый день с ними работаю и в обиду их не дам – но они могут позволить себе не выйти на работу, "загулять", — рассказывает Великанов.

© РИА Новости / Марина Луковцева Находки, сделанные среди отходов на Мусороперегрузочной станции во Владимире © РИА Новости / Марина Луковцева Находки, сделанные среди отходов на Мусороперегрузочной станции во Владимире

Философия мусоросброса

По словам Великанова, независимо от цели своих поездок за границу, он всегда изучает "мусорный вопрос", даже в отпуске – профессиональная привычка. Он считает более эффективной американскую систему сбора отходов, когда они сортируются на две группы, полезное и неполезное. Затем полезное, вторсырье, сортируют на таких же заводах по группам.

"Одно время наша компания пыталась наладить раздельный сбор по американской системе: у нас были желтые и зеленые контейнеры – полезное и неполезное. Чтобы не бить по менталитету, по восемь контейнеров решили сразу не устанавливать. Привозили сюда на экскурсии школьников, даже детей из детских садов, пытались научить людей – раздавали буклеты. Не сработало. Без реальной поддержки государства и законодательной базы это сделать очень-очень тяжело", — с печальной улыбкой говорит Великанов.

По его информации, европейская система сбора отходов работает только в небольших населенных пунктах, где проживает в основном коренное население. В крупных же городах во все контейнеры летит все подряд. Кстати, европейцы тоже приезжают в Россию для знакомства с опытом по сбору мусора.

"У нас были латыши, австрийцы. Австрийцам очень нравится наша макулатура, очень. С 1984 года они не используют дерево для производства целлюлозы. Поэтому представитель австрийской делегации подошел к тюку с макулатурой – я, честно говоря, так удивился, оторвал уголок бумаги, пожевал и довольно покивал головой: "целлюлоза", — театрально изображая сцену, рассказывает Великанов.

Уровень автоматизации производства на сегодняшний день на сортировочных заводах не высок, и обусловлено это объективными причинами.

"Широчайшая автоматизация в условиях нынешнего сбора отходов от населения практически не имеет смысла. Затраты колоссальные, а отдача не оправдывает себя. В частности, потому что оптические сортировщики работают только на подготовленном мусоре. Когда вы, к примеру, как американцы, собрали все вторсырье и сдали, тогда оптические сортировщики будут работать. И КПД будет до 98%. К сожалению, на смеси отходов это не работает", — сообщает Великанов.

Чуть не сгорели

Что тут говорить о раздельной системе сбора отходов, когда в смешанном мусоре привозят подчас угрожающие жизни экземпляры. "Буквально в понедельник мы чуть не сгорели. Привезла коммунальная организация бочку с карбидом – попала влага, мы тут чуть…" — делает паузу, подбирая слова, Великанов.

"Откуда у нас покрышки здесь?! Понятно, своя техника есть, но ее не так много. При этом на переработку мы отправляем крупные партии. Все из мусора. Этого не должно быть в твердых коммунальных отходах. Откуда у нас ртутные лампы?! Этого тоже не должно быть в ТБО!" — перечисляет замдиректора.

"По правилам батареек и аккумуляторов не должно быть в твердых коммунальных отходах, но они есть, и на сегодняшний день мы на это закрываем глаза. Это реально болезненный вопрос, и вы меня ставите им в тупик… Да, я могу отобрать эти батарейки из мусора, но что мне с ними делать? Завтра может прийти Росприроднадзор и спросит, куда я их дел и почему именно туда. То есть на сегодняшний день на них просто не обращают внимания", — заявляет Великанов.

Проблемы переработки

Экскурсия продолжается по складу, где лежат уже отсортированные по фракциям отходы: огромные, выше человеческого роста, спрессованные брикеты пластиковых бутылок, алюминиевых банок, макулатуры и т.д. Среди этих монументов человеческой жизнедеятельности разговор заходит о "капризности" переработчиков и проблемах переработки.

"Одна из компаний с мировым именем, занимающаяся выпуском упаковки, на всех "наезжает": "Мы хотим, чтобы наше вторсырье перерабатывалось!" — даже дает конкретное название предприятия, которое будет заниматься переработкой. Приходишь на это предприятие, предлагаешь им поставки. И когда выясняется, что мы предлагаем им не отходы производства, а итог мусоросортировки, разговор заканчивается", — возмущается Великанов.

Отказываются, по его словам, переработчики и от второго сорта стеклобоя, который отличается от первого в основном наличием кольца и пробки.

"На самом деле технологические возможности мусоропереработки очень широки, но чаще всего мы упираемся в экономическую составляющую. Часто сталкиваемся с другими сложностями. Например, полимер. Это самая плохая разновидность мусора, попадающего на полигоны. Задача изготовителей упаковки в том, чтобы товар в их упаковке сохранялся максимально долго. Поэтому делаются жуткие композиты, когда используются 4-5 видов полимеров в одном изделии, и переработать это просто невозможно, потому что для них могут потребоваться разные температурные режимы переработки. Даже примененные изготовителем способы окраса ПЭТ-бутылки могут привести к тому, что проблематично переработать. То есть зачастую это больше проблемы с производством упаковки", — завершил экскурсию Великанов.