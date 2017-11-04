В Грозном митинг по случаю Дня единства собрал более 50 тысяч человек

ГРОЗНЫЙ, 4 ноя – РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничном митинге по случаю Дня народного единства, прошедшем в центре Грозного под лозунгом "Россия объединяет", после митинга на площади начался концерт, передает корреспондент РИА Новости.

По официальным данным МВД по Чечне, предоставленным РИА Новости, численность участников акции превысила 50 тысяч человек. Это молодежь, студенты, представители общественных и религиозных организаций, национальных меньшинств, проживающих на территории республики. На митинге выступили чиновники, активисты, общественники, которые подчеркнули, что "цель мероприятия — укрепление дружбы и единства народов России, формирование общероссийской идентичности".

После митинга на площади начался концерт звезд чеченской эстрады, сопровождаемый лезгинкой. В населенных пунктах Чечни также пройдут народные гуляния. Праздничной атмосфере, по мнению организаторов, способствует солнечная погода, установившаяся в субботу в Чечне.

По официальным данным, в республике проживают представители 96 национальностей, среди которых словаки, абазины, удмурты, финны, эстонцы, корейцы, персы и представители многих других наций. Доминирующими в национальном составе являются чеченцы и русские.

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>