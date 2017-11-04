В Грозном митинг по случаю Дня единства собрал более 50 тысяч человек

ГРОЗНЫЙ, 4 ноя – РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничном митинге по случаю Дня народного единства, прошедшем в центре Грозного под лозунгом "Россия объединяет", после митинга на площади начался концерт, передает корреспондент РИА Новости.
После митинга на площади начался концерт звезд чеченской эстрады, сопровождаемый лезгинкой. В населенных пунктах Чечни также пройдут народные гуляния. Праздничной атмосфере, по мнению организаторов, способствует солнечная погода, установившаяся в субботу в Чечне.
По официальным данным, в республике проживают представители 96 национальностей, среди которых словаки, абазины, удмурты, финны, эстонцы, корейцы, персы и представители многих других наций. Доминирующими в национальном составе являются чеченцы и русские.
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