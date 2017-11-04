В Кемерове более 4 тысяч человек спели песню "Широка страна моя родная"

КЕМЕРОВО, 4 ноя — РИА Новости. Жители Кемерова и гости города приняли участие во флешмобе и исполнили во время концерта в День народного единства в субботу известную песню "Широка страна моя родная", сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В Кемерове состоялся праздничный концерт кузбасского фестиваля национальных культур "Мы живем семьей единой-2017", посвященный Дню народного единства. На Площади искусств перед государственной филармонией Кузбасса собрались 4,5 тысячи кемеровчан и гостей города, которые исполнили известную патриотическую песню "Широка страна моя родная". В руках кузбассовцы держали флаги, на многих была одежда с элементами российского триколора", — говорится в сообщении.

Как пояснили в обладминистрации, участниками праздничного концерта стали представители национальных диаспор и лучшие творческие коллективы — лауреаты фестиваля. Свое творчество в вокальном искусстве, народном танце, номинации "Народные традиции в моей семье" представили славянские, мордовские, татарские, немецкие, еврейские, армянские, чувашские, шорские, телеутские, азербайджанские, таджикские, кыргызские и другие национальные культурные центры народов, проживающих в Кузбассе (на территории области живут представители более 150 национальностей).

Известные песни о России, о Родине и дружбе, музыкальные композиции народов, проживающих в Кемеровской области, также исполняли солисты филармонии, коллективы Кемеровского государственного университета культуры, Кемеровского колледжа культуры, Дворца молодежи Кемерова и других учреждений.

"В завершение участники концерта исполнили песню "Широка страна моя родная" на слова Лебедева-Кумача и музыку Исаака Дунаевского, к сводному хору подключились все присутствующие, которые дружно подхватили слова этой популярной советской патриотической песни", — уточнили в обладминистрации.