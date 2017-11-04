КЕМЕРОВО, 4 ноя — РИА Новости. Жители Кемерова и гости города приняли участие во флешмобе и исполнили во время концерта в День народного единства в субботу известную песню "Широка страна моя родная", сообщает пресс-служба региональной администрации.
Как пояснили в обладминистрации, участниками праздничного концерта стали представители национальных диаспор и лучшие творческие коллективы — лауреаты фестиваля. Свое творчество в вокальном искусстве, народном танце, номинации "Народные традиции в моей семье" представили славянские, мордовские, татарские, немецкие, еврейские, армянские, чувашские, шорские, телеутские, азербайджанские, таджикские, кыргызские и другие национальные культурные центры народов, проживающих в Кузбассе (на территории области живут представители более 150 национальностей).
"В завершение участники концерта исполнили песню "Широка страна моя родная" на слова Лебедева-Кумача и музыку Исаака Дунаевского, к сводному хору подключились все присутствующие, которые дружно подхватили слова этой популярной советской патриотической песни", — уточнили в обладминистрации.