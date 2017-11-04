Сотруднице "Эха Москвы" отказали в визе в Канаду

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратится в посольство Канады в связи с отказом одной из ведущих его радиостанции в туристической визе.

Как указано в Telegram-канале Венедиктова, иммиграционный офицер в посольстве мотивировал отказ "в том числе" ситуацией вокруг ее "места работы".

"(Речь идет) об одной из ведущих "Эха", состоящей в штате редакции уже около 20 лет, и много раз раньше получавшей визы и в Европу, и в США безо всяких проблем… Обращусь в посольство, хотя понимаю их понимание ситуации", — сказал Венедиктов РИА Новости в субботу.

Он отметил, что пока не хочет называть имя сотрудницы. "Пока нет, будем пытаться ей получить визу", — пояснил Венедиктов.