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Общество

Парламент Татарстана рассмотрит вопрос изучения языков 8 ноября

12:2504.11.2017
(обновлено: 11:23 07.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГосударственный Совет Республики ТатарстанГосударственный Совет Республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президиум Госсовета Татарстана на заседании в субботу принял решение рассмотреть вопрос о преподавании и изучении государственных и родных языков республики на заседании 8 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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На заседании 26 октября депутаты парламента внесли в повестку дня дополнительный вопрос — о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике. При этом было решено рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании.

Со стороны депутатов в адрес органов исполнительной власти республики, прокуратуры Татарстана прозвучало немало вопросов, дать ответы на которые в день сессии не представлялось возможным. Больше всего парламентариев беспокоило то, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.

"Президентом Татарстана Рустамом Минихановым, кабинетом министров республики и министерством образования и науки Татарстана подготовлены новые стандарты и программы преподавания государственных и родных языков в общеобразовательных учреждениях республики. Согласительные процедуры с федеральным центром продолжаются, знаю, что достигнуты некоторые компромиссы, но затягивать обсуждение вопроса мы не намерены", — сказал на заседании президиума председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Татарстана назвал обязательным изучение государственных языков
При этом он отметил необходимость продолжить учебный процесс, так как в школах заканчиваются каникулы, а также необходимость снять социальную напряженность в обществе. "Уверен, мы найдем правильное, взвешенное решение, не ущемляя интересов всех сторон", — подчеркнул глава парламента республики.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.

Школьница читает учебник. Архивное фото
© Fotolia / detailblick-foto
Изучение татарского в старших классах в Татарстане может стать добровольным
Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
chk17
Читая региональные СМИ Татарстана удивляет одно - пишут,что им запрещают преподавать и разговаривать на татарском языке. Хотя речь идёт всего лишь о праве изучать родные языки народностей проживающих на территории Татарии. Изучать не родной язык(татарский) обязательно по 5-6часов в неделю в ущерб своему родному - это "жесть".
14:27
04.11.2017
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Susanin48
Надо изучать язык края, в котором живёшь. Помню в детстве на каникулы ездил к бабушке на Вологодчину. В 50-е, там был свой неповторимый говорок с "оканием" и привываниями. Дразнили питеряка за "акание", но дети быстро адаптируются и уже в сентябре в ленинградской школе - тоже дразнили, но уже - за "окание". Сейчас, "благодаря" ТВ и радио - самобытность почти исчезла.
18:09
04.11.2017
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