Митинг-концерт "Россия объединяет". Прямая трансляция

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В московском спортивном комплексе "Лужники" проходит митинг-концерт "Россия объединяет". Организатором мероприятия выступила Общественная палата России.

Среди приглашенных звезд — Филипп Киркоров, группа "Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и многие другие.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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