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Общество

Останкинская телебашня встречает 50-летний юбилей

01:0904.11.2017
(обновлено: 01:27 04.11.2017)
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© РИА Новости / Анатолий Сергеев-ВасильевПерейти в фотобанкОстанкинская телевизионная башня. Архивное фотоОстанкинская телевизионная башня. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Останкинская башня и телецентр "Останкино" в субботу, 4 ноября встречают 50-летний юбилей; для миллионов россиян знаменитый шпиль телебашни был и остается одним из самых узнаваемых символов Москвы; согласно распоряжению президента Владимира Путина, коллективам ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" и ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" объявлена благодарность за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания, а также за многолетнюю плодотворную работу.

День открытых дверей в Московском институте Телевидения и Радиовещания Останкино. Архивное фото
© Фото : Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино МИТРО
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Официальная дата запуска телебашни – 5 ноября 1967 года. Тогда была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, началась работа четырех телевизионных и трех радиовещательных каналов. Сегодня ТТЦ "Останкино" и ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", в инфраструктуру которого входит Останкинская телебашня – это десятки тысяч студийных и производственных помещений, тысячи высотных башен и мачт, сотни тысяч часов ежесуточного эфира, современные технологии телевизионного вещания в цифровых форматах стандартной и высокой четкости.

Нет телевидения без "Останкино"

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
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До 1967 года телевизионные передачи в Москве велись через Шуховскую башню на улице Шаболовка, построенную в 1920-1922 годах. Решение о сооружении Останкинской башни было принято в 1957 году, строительство велось с 1963 по 1967 годы. Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Телебашня состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. Общая высота Останкинской телевизионной башни составляет 540 метров, сооружение имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. Полезная площадь всех помещений в башне превышает 15 тысяч квадратных метров.

"Сегодня даже невозможно представить телевидение без "Останкино". Кажется, это было еще вчера: как мы туда въехали, как приезжали на субботники, когда строилось "Останкино". Для меня это — дом, в котором я прожил огромное количество лет и продолжаю жить. Могу только одно пожелать — чтобы "Останкино" и впредь оставалось собой", — сказал РИА Новости легендарный деятель советского и российского телевидения, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Один из создателей современного мирового телевидения, доктор технических наук Марк Кривошеев в беседе с РИА Новости отметил, что в 50-летний юбилей Останкинской башни и телецентра лучше вспоминать не былые победы, а смотреть в будущее.

"Это очень достойный юбилей — 50 лет. Но если на юбилее говорят только о прошлом, то это уже напоминает поминки. Важно не то, что было, важно, что у обоих этих предприятий есть востребованность: и сегодня, и в перспективе. Именно об этом стоит говорить", — подчеркнул легендарный ученый.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОстанкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Останкинская телебашня. Архивное фото

Памятная марка

Просмотр телевизора. архивное фото
© Fotolia / steheap
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В пятницу, 3 ноября на смотровой площадке телебашни, на высоте 337 метров состоялась церемония торжественного гашения марочного блока и маркированного конверта, посвященных Останкинской телебашне и телецентру "Останкино". В церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора РТРС по экономике и финансам Алексей Попов и заместитель генерального директора Почты России Инесса Галактионова.

"Останкинская башня – символ не только телевидения, но и всей отрасли связи. Отрасль динамично развивается, и башня вместе с ней. Она попадает на марку уже в четвертый раз, и каждый раз художники видят в ней воплощение духа времени. Главный конструктор телебашни Николай Никитин как-то сказал, что она простоит более 300 лет. Значит 50 лет – это только начало. Начало интересного и яркого пути. Уверен, что и в будущем Останкинская телебашня останется олицетворением инженерной и творческой мысли, символом Москвы, символом телевидения, символом отрасли связи", – отметил Попов.

Тираж марки составит 60 тысяч экземпляров, ее номинал — 50 рублей. На первой марке блока изображена башня в праздничной расцветке на фоне вечернего неба, которое украшает число 50, а на второй – здание телевизионного центра "Останкино".

© РИА Новости / Георгий КуролесинПерейти в фотобанкТелевизионный технический центр "Останкино"
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Телевизионный технический центр "Останкино"

История телецентра

Ньюсрум первой студии программы Вести в здании ВГТРК
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совпадение? Не думаю. Россияне выбрали лучшие итоговые ТВ-передачи
Телевизионный технический центр "Останкино" был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года, и уже через три дня, 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции, состоялась первая цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади в Москве.

Торжественная закладка основного здания, аппаратно-студийного комплекса № 1, по ул. Академика Королева, д.12, состоялась 22 апреля 1964 года. В 1980 году к проведению Олимпийских игр в Москве был построен аппаратно-студийный комплекс № 3 на ул. Академика Королева, д.19. Указом Владимира Путина телецентр внесен в число стратегически важных предприятий России. "Останкино" сегодня является крупнейшим в Европе вещательным центром. Это уникальное предприятие, не имеющее аналогов в России: специалисты телецентра в круглосуточном режиме обеспечивают формирование, обработку и передачу телевизионного сигнала на четыре орбиты в 11-ти часовых поясах России, тем самым предоставляя доступ к информации для 98,8% населения страны.

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© Фото : Пресс-служба "Одноклассники"
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Помимо обеспечения вещания на российской территории, телецентр осуществляет резервирование распространения телесигнала для стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Северной Америки, а также в Австралии и Африке. Суммарная аудитория – более 250 миллионов зрителей. Ведущие российские теле- и радиовещатели, а также десятки отечественных компаний-производителей телевизионного контента являются постоянными заказчиками Телецентра. Среди них крупнейшие российские телеканалы: "Первый Канал", "НТВ", "ВГТРК", "Первый Канал Всемирная Сеть", "Общественное российское телевидение", "Пятый Канал", "МАТЧ ТВ" и другие. К своему 50-летнему юбилею Телецентр "Останкино" провел масштабную модернизацию аппаратно-студийных комплексов и полностью перешел на стандарт высокой четкости с возможностью работы со звуком в формате Dolby 5.1. Подготовлена технологическая база для поэтапного перехода к производству и вещанию в формате ультравысокой четкости.

© РИА Новости / Б. ЕлинПерейти в фотобанкОстанкинская телевизионная башня
© РИА Новости / Б. Елин
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Останкинская телевизионная башня
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