Москва и Якутия подпишут соглашение в сфере образования

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва и Якутия договорились на рабочей встрече в пятницу о подписании соглашения в сфере образования. Соглашение будет подписано в ходе проведения Дней республики Саха (Якутия) в столице, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Дни Якутии пройдут в Москве 13–18 декабря. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" откроется универсальная выставка "Тепло вечной мерзлоты", планируется презентация Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года, будут работать экспозиции об освоении Сибири и Дальнего Востока, о социально-экономическом и научно-техническом развитии республики, состоится гала-концерт мастеров искусств Якутии.

Кроме того, на встрече стороны обсудили вопросы реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Также на встрече были затронуты вопросы учреждения Евразийского культурного центра в Москве под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и организации постоянно действующей экспозиции Республики Саха (Якутия) в парке "Зарядье".

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Якутске под эгидой ЮНЕСКО состоятся I Международные интеллектуальные игры. В рамках игр пройдут научная конференция и олимпиады по физике, математике, химии и информатике, на форум съедутся более 1,5 тысяч учащихся из разных стран мира. Глава Якутии пригласил к участию в играх команду московских школьников.

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