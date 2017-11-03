В Москве отремонтируют школы искусств, пообещал Собянин

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с известными деятелями искусства развитие творческого образования в столице и заявил, что в городских школах искусств проведут ремонт, а также закупят для них новые музыкальные инструменты.

На встрече с Собяниным присутствовали в том числе ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка, директор Государственного училища духового искусства, народный артист России Игорь Бутман, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.

Мэр напомнил, что в творческих школах существовала проблема, связанная с зарплатами педагогам, и в этой связи было принято решение выделить гранты учителям в школах искусств в размере 140 тысяч рублей каждому педагогу в год.

"Мы как правительство Москвы делаем многое для развития культуры, материальной базы: строительство культурных учреждений, ремонт и реставрация. В Москве огромная система поддержки творчества детей. Около 500 тысяч ребятишек занимаются в кружках в школах искусств. Но, тем не менее, проблем там более чем достаточно", — сказал Собянин.

В этой связи, по его словам, власти города решили запустить проект "Искусство — детям". В рамках него планируется закупить новые музыкальные инструменты для школ искусств и провести в них ремонт.

"Поэтому еще я бы хотел поговорить с вами на тему, чтобы вы эту программу если не возглавили, то по крайней мере вместе с нами курировали, координировали, участвовали в некоем попечительском совете этой программы, чтобы мы могли точным и правильным образом сформулировать задачи: на что тратить деньги, на какие инструменты, в каком объеме, на какие помещения, под какие задачи", — сказал мэр, обращаясь к деятелям культуры.