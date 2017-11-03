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Общество

В Воронеже все iPhone X раскупили по предзаказам

Сюжет:
Старт продаж iPhone X в России (17)
17:5603.11.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНовые смартфоны iPhone X в магазине. Архвиное фотоНовые смартфоны iPhone X в магазине. Архвиное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Все iPhone X в Воронеже были раскуплены по предзаказам еще до даты поступления в продажу в торговых точках, сообщили РИА Новости в магазинах города.

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Порази друзей роскошью: в Сети продают коробки от IPhone X за 7500 рублей
В России официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысячи рублей, смартфон поступил в продажу в пятницу, ритейлеры фиксируют высокий спрос. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене до миллиона рублей.

В воронежских магазинах никакого ажиотажа, связанного с продажами iPhone X, не наблюдается.

"В Воронеже даже в каталоге нет iPhone X. В Липецке — тоже нет, в Белгороде — нет, в Тамбове — нет. Скорее всего, они кончились все", — сказал представитель сети магазинов DNS.

В магазине "М-Видео" в воронежском центре Галереи Чижова новый смартфон представлен на месте выставочного образца, возле которого — ни одного человека.

"Раскупили все с 27 октября в течение двух дней по предзаказам", — сказал продавец в магазине.

Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигла миллиона рублей
По его словам, когда поступят в продажу следующие iPhone X, станет известно в течение двух-трех дней.

"К сожалению, сейчас пока нет в наличии данного товара", — сообщили РИА Новости в Media Markt, не уточнив, когда новые iPhone X там появятся.

В сети воронежских магазинов "Фенко" на iPhone X принимают заказы, которые потом, по словам продавцов, выполнят в течение одной-двух недель.

"Сегодня нам привезут два айфона, и, если цена устроит, покупатели их заберут", — сказал продавец.

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТе, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.Покупатели в очереди перед началом старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНовый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.Покупатели в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.
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