В Воронеже все iPhone X раскупили по предзаказам

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Все iPhone X в Воронеже были раскуплены по предзаказам еще до даты поступления в продажу в торговых точках, сообщили РИА Новости в магазинах города.

В России официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысячи рублей, смартфон поступил в продажу в пятницу, ритейлеры фиксируют высокий спрос. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене до миллиона рублей.

В воронежских магазинах никакого ажиотажа, связанного с продажами iPhone X, не наблюдается.

"В Воронеже даже в каталоге нет iPhone X. В Липецке — тоже нет, в Белгороде — нет, в Тамбове — нет. Скорее всего, они кончились все", — сказал представитель сети магазинов DNS.

В магазине "М-Видео" в воронежском центре Галереи Чижова новый смартфон представлен на месте выставочного образца, возле которого — ни одного человека.

"Раскупили все с 27 октября в течение двух дней по предзаказам", — сказал продавец в магазине.

По его словам, когда поступят в продажу следующие iPhone X, станет известно в течение двух-трех дней.

"К сожалению, сейчас пока нет в наличии данного товара", — сообщили РИА Новости в Media Markt, не уточнив, когда новые iPhone X там появятся.

В сети воронежских магазинов "Фенко" на iPhone X принимают заказы, которые потом, по словам продавцов, выполнят в течение одной-двух недель.

"Сегодня нам привезут два айфона, и, если цена устроит, покупатели их заберут", — сказал продавец.