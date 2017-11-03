В Воронеже все iPhone X раскупили по предзаказам

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Все iPhone X в Воронеже были раскуплены по предзаказам еще до даты поступления в продажу в торговых точках, сообщили РИА Новости в магазинах города.
В России официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысячи рублей, смартфон поступил в продажу в пятницу, ритейлеры фиксируют высокий спрос. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене до миллиона рублей.
В воронежских магазинах никакого ажиотажа, связанного с продажами iPhone X, не наблюдается.
"В Воронеже даже в каталоге нет iPhone X. В Липецке — тоже нет, в Белгороде — нет, в Тамбове — нет. Скорее всего, они кончились все", — сказал представитель сети магазинов DNS.
В магазине "М-Видео" в воронежском центре Галереи Чижова новый смартфон представлен на месте выставочного образца, возле которого — ни одного человека.
"Раскупили все с 27 октября в течение двух дней по предзаказам", — сказал продавец в магазине.
По его словам, когда поступят в продажу следующие iPhone X, станет известно в течение двух-трех дней.
"К сожалению, сейчас пока нет в наличии данного товара", — сообщили РИА Новости в Media Markt, не уточнив, когда новые iPhone X там появятся.
В сети воронежских магазинов "Фенко" на iPhone X принимают заказы, которые потом, по словам продавцов, выполнят в течение одной-двух недель.
"Сегодня нам привезут два айфона, и, если цена устроит, покупатели их заберут", — сказал продавец.
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Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.
Новый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.
В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.