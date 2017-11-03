RT покажет панорамный фильм на открытии крупнейшего в мире планетария

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеканал RT представит панорамный короткометражный фильм "360° Земли" с участием летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда.

Видео будет продемонстрировано на открытии самого крупного в мире планетария в Санкт-Петербурге и спроецировано на купол диаметром 37 метров с помощью 40 проекторов.

В спецпроекте RT Леонов, первым вышедший в открытый космос, и Стаффорд, принимавший участие в экспедиции к Луне, смотрят SPACEWALK 360 в специальных VR-очках и сравнивают панорамный фильм со своими воспоминаниями о полетах.

"Это, конечно, фантастическая картинка! И это практически то, что я видел. Но я-то видел так давно это все… Сейчас каждый имеет возможность увидеть и почувствовать себя частью мироздания", — отметил Леонов.

SPACEWALK 360 является продолжением спецпроекта "Космос 360", созданного RT при сотрудничестве с "Роскосмосом" и РКК "Энергия". Отмечается, что все серии проекта "Космос 360" будут демонстрироваться на куполе планетария в течение недели после открытия. В дальнейшем посетители смогут посмотреть их с помощью VR-очков на стенде RT.

В начале октября RT представил первое в истории панорамное видео, снятое во время выхода в открытый космос. На записи российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько миниспутников во время работы за бортом МКС.