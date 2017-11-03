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Общество

С высоты птичьего полета: этнодиктант в Дагестане писали в башне Нарын-Кала

17:0503.11.2017
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© NewsTeamПерейти в фотобанкАкция Большой этнографический диктант в городах РоссииАкция Большой этнографический диктант в городах России
© NewsTeam
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МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. Самыми сложными вопросами для большинства участников акции "Большой этнографический диктант" в дагестанском Дербенте, который проходил в башне Нарын-Кала, оказались про жизнь народов Севера.

В кавказском Иерусалиме

Участники всероссийской акции Большой этнографический диктант. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Молдавии около 200 человек написали Большой этнографический диктант
Большой этнографический диктант организовали в Дагестане Федеральное агентство по делам национальностей России и Московский кавказский клуб. Место проведения акции выбрали весьма необычное — на самой верхней площадке башни крепости Нарын-Кала, откуда весь древний город Дербент виден как на ладони.

"Примечательно, что этнодиктант в Дагестане решили провести именно в Дербенте — одном из древнейших городов России, городе, который называют кавказским Иерусалимом. Этнодиктант проводился в городе, где собрано огромное количество этносов", — сказала одна из участниц написания диктанта, депутат Народного собрания Дагестана Анна Безрукова.

И с погодой участникам повезло: солнечно, почти безветренно и плюс 12 градусов. "Мероприятие прошло в целом очень хорошо, правда, когда мы сюда ехали, переживали, что мероприятие это не удастся на природе, на холоде. Но погода нас сегодня радует, крепость нас радушно встретила, было очень уютно, комфортно", — поделилась победитель республиканского конкурса "Учитель года – 2016", преподаватель начальных классов в городе Дербенте Аделя Алиева.

Сложные вопросы

Акция Большой этнографический диктант в городах России
© РИА Новости / Павел Львов
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В Мурманске этнографический диктант написали на ледоколе
Приступили к написанию этнографического диктанта ровно в 10.00. Участники получили задания из 30 вопросов, 10 из которых учитывают региональную специфику.

Безрукова рассказала РИА Новости, что специально готовилась к написанию этнодиктанта, но, несмотря на это, не знала ответов на некоторые вопросы, за что ей немного стыдно.

"Я к этому мероприятию специально готовилась. Мне многие вопросы понравились. Были легкие вопросы. Вот один вопрос, над которым я до сих пор думаю, — это касаемо нагрудников у северных народностей. Женщины обшивали их золотыми нитями, лентами шелковыми. Вопрос заключался в том, для чего они: чтобы показать свое богатство или же прикрыть вырез на груди. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Я за скромность!", — улыбнулась Безрукова.

За руку с папой

Участники всероссийской акции Большой этнографический диктант в аудитории Дальневосточного федерального университета. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Затруднения даже у ФАДН: в Москве прошел Большой этнографический диктант
Самый юный участник этнодиктанта — ученик школы в городе Дагестанские Огни Амир Ибрагимов, которому исполнилось всего 9 лет. Амир, чтобы принять участие в мероприятии и проверить свои знания по этнографии, приехал в Дербент вместе со своим отцом.

"Я приехал сюда в Дербент из города Дагестанские Огни. Пишу диктант в первый раз. Там было 30 вопросов, и они не были совсем легкими. Я ответил на все, но не уверен, что все правильно, но все равно очень понравилось. Запомнился вопрос про стихи Расула Гамзатова. Самые сложные мне показались вопросы о северных народах. Хочется сейчас прийти домой и проверить все, провести такую работу над ошибками", — признается Амир.

Курсы повышения квалификации

Селфи-палка
© Fotolia / pixelae
На Ярославском вокзале в Москве открыли этнографическую селфи-зону
Алиева рассказала, что один из вопросов этнографического диктанта вызвал у нее серьезные затруднения, и она даже воспользовалась помощью коллеги. "Это вопрос, связанный с нарядами, кажется, удмуртского народа. Я подумала о том, что если бы мне задал такой вопрос ребенок в классе, и я не смогла бы на него ответить, мне было бы очень стыдно. Поэтому это как курсы повышения квалификации, было бы замечательно проводить эти диктанты для всех учителей", — уверена Алиева.

Кроме того, по ее мнению, к написанию этнографического диктанта полезно было бы привлекать старшеклассников. Она добавила, что такая практика показывает, что нужно внимательнее относиться к своим соседям по стране. "Мы для себя поняли, что надо работать над этим, надо изучать историю глубже", — сказала Алиева.

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