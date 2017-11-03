В Роспатенте сообщили, откуда поступила заявка на бренд "Собчакпротиввсех"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заявка на регистрацию бренда "Собчакпротиввсех" поступила в Роспатент из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Заявка от Лазаревой Виктории Николаевны поступила 27 октября.

В ней товарный знак предлагается зарегистрировать по классам международной классификации товаров и услуг, под которые подпадает одежда, обувь и головные уборы, продукты питания, включая мясо, рыбу, консервы, молоко, яйца, варенье, кофе, хлеб, лед для охлаждения, уксус.

Также заявитель просит разрешить использовать бренд в сфере рекламы, бизнеса, распространить его на научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, на развитие компьютеров и программного обеспечения.

В штабе телеведущей Ксении Собчак, заявившей о планах баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, РИА Новости заявили, что считают хорошей идею регистрации бренда "Собчакпротиввсех", но кто этим занимается, не знают.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".