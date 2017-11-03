На форуме Общественной палаты назвали лучшие проекты в социальной сфере

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Победителей конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности "Мой проект – моей стране" назвали на форуме "Сообщество" в Москве, среди 14 лауреатов, в частности, оказались проект выездной патронажной службы паллиативной помощи "Мобильный хоспис" (Ангарск) и проект "Сердечный маршрут" (Кузбасс), направленный на раннее выявление врожденных пороков сердца у детей.

Каждый победитель конкурса получил призовой сертификат на 200 тысяч рублей.

Лауреатами конкурса также стали проекты по оказанию поддержки матерям неизлечимо больных детей (Великий Новгород), клуб развития социального туризма для людей с инвалидностью "Окно в мир" (Москва) и комплексный центр социальной поддержки молодых семей "Доступное жилье" (Ярославль). Эксперты и общественники, кроме того, отметили проект производства по переработке пластика (Челябинск), программу по обновлению экспозиций военно-исторических школьных музеев (Ульяновск), проект реабилитационной трудовой мастерской для подростков с ментальными нарушениями (Кемерово) и ряд других.

За два дня в работе итогового форума "Сообщество" в Москве приняло участие более 3,5 тысяч человек. Мероприятие завершило серию форумов Общественной палаты, проведенных в текущем году во всех федеральных округах. В 2017 году основной акцент на форуме был сделан на комплексное развитие гражданского общества — его связях с властью, бизнесом и взаимодействии гражданских организаций между собой.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.