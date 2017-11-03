Путин обратил внимание на проблему сохранения квалификации матерями

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сохранение квалификации молодыми матерями – одна из важнейших проблем демографии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это чрезвычайно важно, чтобы молодая женщина включалась в трудовую деятельность, не теряла квалификацию или приобретала новую", — сказал Путин в ходе общения с участниками форума "Сообщество".

По словам российского лидера, это важно для конкретных семей и для демографии в стране в целом. "Это одна из главных проблем", — считает он.

"Включение молодой женщины в трудовую деятельность — многие не хотят дома сидеть, хотят чем-то заниматься – это чрезвычайно важно, одно из ключевых направлений", — отметил глава государства.