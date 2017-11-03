Шойгу получил имя Единственный во время обряда на фестивале РГО

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу и члены попечительского совета осмотрели выставку на фестивале РГО. На экспозиции Таймыра Шойгу прошел обряд имянаречения и получил имя Единственный.

Выставка заняла 6 тысяч квадратных метров в Центральном доме художника на Крымском валу. На этой площади разместились экспозиции большинства народов России.

Президент РГО и члены попечительского совета (президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг, зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, ректор МГУ Виктор Садовничий, член совета директоров "Новатэк" Геннадий Тимченко) осмотрели стенды, где представлены архивные документы РГО, в том числе рисунки и письма жителей России, которые они присылали в рамках начатой ученым Николаем Надеждиным в 1846 году этнографической программы. Всего в архивах РГО хранятся около 12 тысяч документов этой программы.

Также в этом году РГО представило на фестивале сборники сказок, фотографии, материалы этнографических экспедиций, карты, а также редкие книги из своей библиотеки. "Самая крупная географическая библиотека в Европе. 500 тысяч томов и карт", — рассказал Шойгу членам попечительского совета.

В другом зале участники фестиваля представили жилища народов РФ: чумы, яранги, казачий курень. Во время посещения уголка Таймыра президенту РГО предложили пройти обряд имянаречения. В результате Шойгу получил нганасанское имя, которое на русский язык переводится как "Единственный".

Кроме того, члены попечительского совета осмотрели выставку работ участников конкурса "Самая красивая страна", а также стенды Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии.