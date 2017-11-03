В Молдавии около 200 человек написали Большой этнографический диктант

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Международная акция "Большой этнографический диктант" впервые прошла в Молдавии в пятницу, в ней приняли участие порядка 200 человек, заявил РИА Новости глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе Михаил Давыдов.

По его словам, "Большой этнографический диктант" написали на двух площадках в Кишиневе – в РНЦК и в центре фонда "Русский мир" в Молдавском государственном университете, а также в Бельцком государственном университете (на севере Молдавии) и в Приднестровском государственном университете.

"Молдавия принимает участие в "Большом этнографическом диктанте" впервые. Всего в акции приняло участие около 200 человек. На некоторых площадках был настоящий аншлаг. В Молдавии люди проявили большой интерес к этой акции. Надеемся, что в следующем году "Большой этнографический диктант" вновь пройдет в Молдавии", — сказал Давыдов.

Руководитель образовательных и просветительских проектов РЦНК в Кишиневе, доктор педагогических наук Виктор Костецкий заявил, что "эта акция направлена на то, чтобы люди больше узнали о народах, с которыми они живут рядом, об их обычаях, традициях, костюмах, кухне".

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. Двадцать вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 30 (по баллу за правильный ответ).

Большой этнографический диктант проходит 3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.